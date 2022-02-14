У Запоріжжі презентували документальне кіно про локальну кухню

“Українці — салоїди”, “в українському борщі обов’язково має бути картопля” — ці та інші міфи щодо національної кулінарії руйнували під час презентації документального фільму “Запорожжя на смак” його автори 12 лютого в Запорізький обласній науковій бібліотеці. На заході побував кореспондент Герман Дубінін.
Над експериментальним кулінарно-історичним шоу працювала творча група Суспільного Запоріжжя. Участь у зйомках взяли шеф-кухарі запорізьких ресторанів, які, досліджували українську кухню та її особливості.
За словами шеф-кухаря В`ячеслава Карпенка, який брав участь у зйомках, прагнули розказати про маловідомі кулінарні традиції нашого краю та поділитися цікавими рецептами.
Зокрема, картопля з’явилася на теренах України у 18 столітті, а споживати її стали ще пізніше. Так саме й сало, бо до 18 століття українці його використовували винятково як мастило для зброї та корабельного такелажу, а також змащували ним посуд для смаження.
"Я часто спілкувався з рестораторами, вони говорять, що туристи, які приїздять, скажімо, з Лондону, й куштують у нас їжу, смакують, випивають у закладах наших київських, харківських, вони говорять: Та це ж дешево! Тут ми можемо поїсти, випити — гарні страви, гарні алкогольні напої, гарний декор, гарний посуд, гарне обслуговування. Все чудово, просто на вищому рівні. Але за 5 євро. Хоча, в Лондоні вони будуть за це платити в п’ять разів більше".
За підрахунками кореспондентів Суспільного, у заході взяли участь близько 20 людей. Серед тих, хто долучився до лекції про локальну кухню — запоріжець Сергій Разумков:
"Ці страви (представлені в фільмі — ред.) ми готували часто в родині, просто вони, може, не так називалися. Єдине відкриття це додавання у страви розведеного борошна. Це я, чесно кажучи, не куштував. А багато з того, що було показано, використовували".
За словами продюсерки Суспільного Запоріжжя Наталії Андреєвої, уявлення місцевих про те, що таке локальна, запорозька та козацька кухня доволі "бідне".
"Ми чомусь думали, що це тільки каша якась і сало. І для того, аби розказати, що це не так, це короткотермінова ціль — розказати, як було насправді. Ми створили цей фільм. І коли ми вже закінчили його створення, то зрозуміли, що, якщо будемо його популяризувати, то українці зрозуміють, це вже довгострокова ціль, я розумію — це не на місяць і навіть не один рік, зрозуміють, що нам є чим пишатися", — зазначила Наталія Андреєва.
Що відомо
- Проєкт "Запорожжя на смак" в експериментальному форматі відтворює стародавні рецепти та розповідає, що їли на території, яка вважалася козацькою вольницею (сучасні Запорізька, Дніпропетровська, Донецька і частково Миколаївська області), а також про вплив на сучасну українську кухню.