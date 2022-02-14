У Запоріжжі презентували документальне кіно про локальну кухню

“Українці — салоїди”, “в українському борщі обов’язково має бути картопля” — ці та інші міфи щодо національної кулінарії руйнували під час презентації документального фільму “Запорожжя на смак” його автори 12 лютого в Запорізький обласній науковій бібліотеці. На заході побував кореспондент Герман Дубінін.

Над експериментальним кулінарно-історичним шоу працювала творча група Суспільного Запоріжжя. Участь у зйомках взяли шеф-кухарі запорізьких ресторанів, які, досліджували українську кухню та її особливості.

За словами шеф-кухаря В`ячеслава Карпенка, який брав участь у зйомках, прагнули розказати про маловідомі кулінарні традиції нашого краю та поділитися цікавими рецептами.

Фото: Суспільне Запоріжжя Вячеслав Карпенко

Зокрема, картопля з’явилася на теренах України у 18 столітті, а споживати її стали ще пізніше. Так саме й сало, бо до 18 століття українці його використовували винятково як мастило для зброї та корабельного такелажу, а також змащували ним посуд для смаження.

"Я часто спілкувався з рестораторами, вони говорять, що туристи, які приїздять, скажімо, з Лондону, й куштують у нас їжу, смакують, випивають у закладах наших київських, харківських, вони говорять: Та це ж дешево! Тут ми можемо поїсти, випити — гарні страви, гарні алкогольні напої, гарний декор, гарний посуд, гарне обслуговування. Все чудово, просто на вищому рівні. Але за 5 євро. Хоча, в Лондоні вони будуть за це платити в п’ять разів більше".

Фото: Суспільне Запоріжжя

За підрахунками кореспондентів Суспільного, у заході взяли участь близько 20 людей. Серед тих, хто долучився до лекції про локальну кухню — запоріжець Сергій Разумков:

"Ці страви (представлені в фільмі — ред.) ми готували часто в родині, просто вони, може, не так називалися. Єдине відкриття це додавання у страви розведеного борошна. Це я, чесно кажучи, не куштував. А багато з того, що було показано, використовували".

Фото: Суспільне Запоріжжя

За словами продюсерки Суспільного Запоріжжя Наталії Андреєвої, уявлення місцевих про те, що таке локальна, запорозька та козацька кухня доволі "бідне".

Фото: Суспільне Запоріжжя Наталія Андреєва

"Ми чомусь думали, що це тільки каша якась і сало. І для того, аби розказати, що це не так, це короткотермінова ціль — розказати, як було насправді. Ми створили цей фільм. І коли ми вже закінчили його створення, то зрозуміли, що, якщо будемо його популяризувати, то українці зрозуміють, це вже довгострокова ціль, я розумію — це не на місяць і навіть не один рік, зрозуміють, що нам є чим пишатися", — зазначила Наталія Андреєва.

Що відомо

Проєкт "Запорожжя на смак" в експериментальному форматі відтворює стародавні рецепти та розповідає, що їли на території, яка вважалася козацькою вольницею (сучасні Запорізька, Дніпропетровська, Донецька і частково Миколаївська області), а також про вплив на сучасну українську кухню.

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