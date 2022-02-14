Великописарівській селищній раді, що на Сумщині, повернули земельну ділянку вартістю 5,3 мільйона гривень. Про це 14 лютого повідомили в прокуратурі Сумської області.
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За версією слідства, у 2020 році фізичній особі для ведення особистого селянського господарства передали у власність земельну ділянку площею 2 га. Як виявилося, вона розташована на землях природно-заповідного фонду і не може бути передана у приватну власність.
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