Великописарівській селищній раді, що на Сумщині, повернули земельну ділянку вартістю 5,3 мільйона гривень. Про це 14 лютого повідомили в прокуратурі Сумської області.

За версією слідства, у 2020 році фізичній особі для ведення особистого селянського господарства передали у власність земельну ділянку площею 2 га. Як виявилося, вона розташована на землях природно-заповідного фонду і не може бути передана у приватну власність.

Читайте також

Обвинувачуваний у справі забруднення землі медвідходами на вулиці Прикордонній у Сумах — заступник директора товариства "Сумиполімербуд" Роман Прийма — визнав свою провину.

Читайте нас у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Ми в Instagram