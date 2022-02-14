Двох іноземців затримали закарпатські правоохоронці за спробу незаконно перетнути кордон. Одного супроводжував українець. Про це 14 лютого розповіла речниця Мукачівського загону Леся Федорова.

За її словами, наряд відділу "Лужанка" 13 лютого отримав інформацію про можливу спробу порушення. Вони затримали 29-річного громадянина Узбекистану біля кордону з Угорщиною. Чоловік законно потрапив в Україну наприкінці минулого року. Іноземця супроводжував 47-річний жительсела Дийда.

Фото: ДПСУ

Ще одного іноземця 13 лютого затримав наряд відділення "Солотвино" за 600 метрів до кордону з Румунією. Чоловік мав паспорт громадянина Алжиру. Він також законно заїхав в Україну. Для з’ясування усіх обставин, українця та іноземців доставили до прикордонних підрозділів.

За словами речниці Мукачівського загону Лесі Федорової, справи скерують до суду.

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