14 лютого 2022 року у лікарнях Одеси перебуває 520 людей з COVID-19. З них 368 хворих – у тяжкому стані. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

В інфекційній лікарні займаються лікуванням 210 пацієнтів з коронавірусом. З них шість осіб на ШВЛ. У лікарні №5 перебувають 72 людини, лікарні №1 – 50 хворих, лікарні №10 – 69 пацієнтів, лікарні №8 – 37 людей. Діти, хворі на COVID-19, потрапляють до дитячої міської лікарні №3. Наразі там 70 неповнолітніх.

Вільні місця та концентратори

За даними Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, в Одесі вільні 554 ліжка. У центрах первинної медико-санітарної допомоги вільні 259 кисневих концентраторів.

Статистика за районами

За даними департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА, 14 лютого в регіоні захворіли на коронавірус 1 519 людей. З них в Одесі – 672 хворих.

За районами статистика виглядає таким чином:

Подільський район – 82;

Роздільнянський район – 46;

Березівський район – 0;

Одеський район – 1 038;

Білгород-Дністровський район – 63;

Болградський район – 43;

Ізмаїльський район – 247.

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