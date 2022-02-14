Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" продовжує працювати у звичайному режимі. Рейси здійснюватимуться згідно з встановленим розкладом.

Про це 14 лютого повідомила пресслужба КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" на сторінці установи у Facebook.

Зранку із Запоріжжя до Києва вилетіли рейси авіакомпаній Windrose Airlines та "Мотор Січ".

Скрін з сайту КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя". Розклад польотів на 14 лютого

Також заплановані цієї доби рейси до Стамбулу та Шарм-ель-Шейха. Про зміни в графіку не повідомляється.

В.о. заступника директора міжнародного аеропорту "Запоріжжя" Валентин Турок також спростував кореспондентам Суспільного, що повітряний простір ніби-то закритий. За його словами, всі рейси виконуються в плановому режимі.

Як раніше повідомляло Суспільне, 13 лютого Міністерство інфраструктури України спростувало інформацію про закриття повітряного простору України.

Що відомо

12 лютого рейс української авіакомпанії SkyUp, що летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.

13 лютого держпідприємство "Украерорух" рекомендувало авіакомпаніям у період з 14 по 19 лютого не виконувати польоти у повітряному просторі над Чорним морем.

13 лютого авіакомпанія SkyUp заявила про призупинення продажу квитків через вимогу власників літаків якомога швидше повернути судна на територію ЄС.

Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.

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