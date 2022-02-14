Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" продовжує працювати у звичайному режимі. Рейси здійснюватимуться згідно з встановленим розкладом.
Про це 14 лютого повідомила пресслужба КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" на сторінці установи у Facebook.
Зранку із Запоріжжя до Києва вилетіли рейси авіакомпаній Windrose Airlines та "Мотор Січ".
Також заплановані цієї доби рейси до Стамбулу та Шарм-ель-Шейха. Про зміни в графіку не повідомляється.
В.о. заступника директора міжнародного аеропорту "Запоріжжя" Валентин Турок також спростував кореспондентам Суспільного, що повітряний простір ніби-то закритий. За його словами, всі рейси виконуються в плановому режимі.
Як раніше повідомляло Суспільне, 13 лютого Міністерство інфраструктури України спростувало інформацію про закриття повітряного простору України.
Що відомо
- 12 лютого рейс української авіакомпанії SkyUp, що летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.
- Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.
- 13 лютого держпідприємство "Украерорух" рекомендувало авіакомпаніям у період з 14 по 19 лютого не виконувати польоти у повітряному просторі над Чорним морем.
- 13 лютого авіакомпанія SkyUp заявила про призупинення продажу квитків через вимогу власників літаків якомога швидше повернути судна на територію ЄС.
- Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.