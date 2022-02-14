Спортсмени з Прикарпаття завоювали 12 медалей на чемпіонаті України з таеквон-до ІТФ України серед дорослих, юніорів та дітей. Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківської філії громадської організації "Федерація таеквон-до ІТФ України".

Змагання тривали з 10 до 13 лютого у Вінниці. За першість змагалися 700 спортсменів.

"10 вихованців Івано-Франківської філії таеквон-до ІТФ завоювали 12 медалей", — повідомляють у федерації.

Фото: Федерація Таеквон-До І.Т.Ф. України Змагання тривали з 10 до 13 лютого

Золото у тулях серед ветеранів здобула Наталя Яковишин. Серед дорослих три золоті медалі у тулях, спарингу та спецтехніці завоювала Дзвенислава Токарева. У цій віковій категорії вихованка дитячо-юнацької спортивної школи № 3 Софія Маковійчук здобула бронзу у спарингу.

Крім того, нагороди отримали ще п'ятеро спортсменів Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи № 3. Серед юначок золоту медаль у спарингу виборола Єва Дмитрув. Спортсменка також завоювала бронзу у тулях. Третє місце у спарингу серед юначок посіла Лукерія Пастух.

Вікторія Кардаш здобула срібло у спарингу серед юніорів. У цій категорії бронзу у спарингу та у тулях здобула й Карина Ткачук. Третє місце у спарингу серед юніорів посіла Марія Ворохіб.

За результатами чемпіонату і кубка України сформують національну збірну для участі в чемпіонаті Європи. Він проходитиме з 25 березня до 2 квітня у Хорватії.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини