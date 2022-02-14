Громадянину України та двом співробітникам ФСБ РФ заочно оголосили про підозру у державній зраді та участі у терористичній організації. Їх підозрюють у зборі розвідувальної інформації та постачанні зброї на окуповану територію.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

Слідство встановило, що громадянин України з 2014 по 2018 рік був "помічником консультантом депутата ДНР" та співпрацював з двома агентами ФСБ РФ, які були на посадах "помічника" та "радника" так званого "голови ДНР" Захарченка. Він збирав розвідувальну та військову інформацію, а також залучав жителів окупованих територій до лав терористів.

У 2015 році підозрюваний познайомився з агентом ФСБ, який працював під прикриттям та був "помічником голови ДНР", а також "завідувачем сектору енергозбереження та підвищення енергоефективності Міністерства промисловості та енергетики Ростовської області РФ". Він займався інтеграцією енергетичної та вугільної промисловостей в економічний простір РФ.

"У цей же період його брат - співробітник Прикордонної служби ФСБ РФ по Ростовській області також співпрацював з підозрюваним громадянином України і був "позаштатним радником" Олександра Захарченка. Він виконував функції куратора у сфері постачання озброєння та військової техніки", — повідомили у пресслужбі.

Цей підозрюваний організовував постачання військового обладнання, техніки, вогнепальної зброї боєприпасів та засобів для ведення розвідки на тимчасово окуповану територію Донеччини.

Підозрюваним заочно оголосили про підозру за частиною 1 статті 111 та частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України.

Що відомо

Одному з бойовиків так званого "МДБ ДНР" заочно оголосили про підозру у порушені законів та звичаїв війни та в участі у терористичній організації.

У Донецькій області затримали ймовірну інформаторку окупантів, яка заповнювала мапи дислокації підрозділів ЗСУ.

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