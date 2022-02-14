У Кропивницькому мешканці будинку на вулиці Попова, чиї квартири постраждали від вибуху, отримають гроші на оренду осель цього тижня. Про це сказав міський голова Андрій Райкович під час апаратної наради.

Люди отримають гроші на банківські картки, сказав міський голова. "Сьогодні (14 лютого, – ред.) буде засідання, що стосується фінансової підтримки людей, що постраждали", – сказав міський голова.

За його словами, ціна на оренду квартир після вибуху зросла. "Ціна різко підскочила. З рієлторами ми працюємо. Ми домовилися про оптимізацію".

Нагадаємо, викoнaвчий кoмітeт Кропивницької міськoї paди ухвалив рішення про виділення з резервного фонду міського бюджету 852 тисячі гpивeнь. Це гроші нa oплaту opeнди квартир мешканцям будинку на вулиці Попова, 24. Кожній родині виділять 12 тисяч гривень на житло. Це 4 тисячі гривень на місяць.

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