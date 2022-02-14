У Кропивницькому мешканці будинку на вулиці Попова, чиї квартири постраждали від вибуху, отримають гроші на оренду осель цього тижня. Про це сказав міський голова Андрій Райкович під час апаратної наради.
Люди отримають гроші на банківські картки, сказав міський голова. "Сьогодні (14 лютого, – ред.) буде засідання, що стосується фінансової підтримки людей, що постраждали", – сказав міський голова.
За його словами, ціна на оренду квартир після вибуху зросла. "Ціна різко підскочила. З рієлторами ми працюємо. Ми домовилися про оптимізаціюПроцес надання будь-чому найвигідніших характеристик, співвідношень".
Нагадаємо, викoнaвчий кoмітeт Кропивницької міськoї paди ухвалив рішення про виділення з резервного фонду міського бюджету 852 тисячі гpивeнь. Це гроші нa oплaту opeнди квартир мешканцям будинку на вулиці Попова, 24. Кожній родині виділять 12 тисяч гривень на житло. Це 4 тисячі гривень на місяць.
Що відомо
- 2 лютого під час вибуху і пожежі у багатоповерхівці на вулиці Попова загинув чоловік. Травмувались двоє його доньок та працівник аварійної газової служби. За фактом вибуху та пожежі в багатоповерхівці розпочалося кримінальне провадження за статтею "Порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людини". Відповідальність – від трьох до восьми років позбавлення волі, розповіла заступниця керівника Кропивницької окружної прокуратури Ольга Савченко.
- 9 лютого у двох під'їздах відновили постачання газу
- Визначили час, коли жителі зруйнованого вибухом газу будинку у Кропивницькому зможуть зайти до своїх квартир, щоб забрати своє майно.
- Кіровоградгаз” перерахував гроші на лікування травмованих від вибуху дівчат
- Вибух у багатоповерхівці на вулиці Попова у Кропивницькому стався через незакритий вентиль на газовій трубі – сказав міський голова Андрій Райкович
Підписуйтеся на новини Суспільне: Кропивницький у Вайбері , Телеграм, Інстаграм та Ютуб.
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!