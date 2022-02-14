Протягом доби 13 лютого в Миколаївській області зареєстрували 746 нових випадків коронавірусної хвороби. Це на 205 випадків менше ніж виявили напередодні. Від наслідків перебігу COVID-19 померли чотири людини.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві ― 328, у Первомайську підтвердили 96 випадків, у Вознесенську ― 45, в Южноукраїнську ― 30. На території інших громад області зареєстрували 247 нових випадків коронавірусної хвороби.

Від початку пандемії у Миколаївській області на коронавірус захворіли 135 002 людини.

Протягом доби 13 лютого одужали 303 людини. Всього на Миколаївщині від COVID-19 одужали 117 570 людей.

За період пандемії на Миколаївщині від наслідків перебігу коронавірусної хвороби померли 3 453 людини. За добу медики зареєстрували чотири летальні випадки.

"З них у Миколаєві ― дві людини, в Южноукраїнську ― одна людина, на інших адміністративних територіях ― одна людина. За віковими категоріями померлі належать до наступних груп: 40-49 років ― одна людина, 60-69 років ― одна людина, 80-89 років ― дві", ― розповіла Злата Ємельянова.

Станом на 14 лютого на стаціонарному лікуванні в області перебувають 1 220 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою. Завантаженість ліжок в лікарнях складає 48,41 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 1 519 нових випадків коронавірусної хвороби та одну смерть від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області — 721 новий випадок за добу та померли від наслідків COVID-19 четверо людей.

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