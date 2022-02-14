На дистанційному навчанні на Харківщині залишається одна школа — голова ОДА

На дистанційному навчанні у Харківській області залишається тільки одна школа.

Про це на нараді 14 лютого сказав голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

"Дистанційно продовжує працювати у Вовчанській міській громаді одна школа. Попередньо, до 18 лютого. Всі інші у нас працюють відкрито. Не можна сказати, що ми пройшли пік, але ми вийшли на плато, так би мовити. Констатуємо, що рівень захворюваності — близько двох тисяч (випадків на добу) в середньому", — сказав голова ОДА.

"Якщо ми виявляємо, то відправляємо на дистанційну форму окремий клас, окремий заклад освіти", — додав він.

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