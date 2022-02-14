У Харківській ОДА отримують скарги на роботу центрів вакцинації від COVID-19

Департаменту охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації доручили налагодити графік роботи центрів вакцинації.

Тему роботи центрів масової вакцинації від COVID-19 на нараді у Харківській ОДА 14 лютого порушив голова ОДА Олег Синєгубов, повідомляє кореспондент Суспільного.

"До нас вже почали надходити скарги, що така невелика кількість щеплених за неділю тому, що у нас некоректно працюють центри вакцинації. Деякі відкриваються після обіду, деякі на вихідних не працюють в принципі", — сказав Синєгубов.

За словами директора облдепартаменту охорони здоров'я Максима Хаустова, у неділю, 13 лютого, від COVID-19 щепилися 1,5 тис. людей (за даними лабцентру — 1608). У суботу, 12 лютого, — близько 6 тисяч.

"Давайте так: на цьому тижні проїхати всі центри вакцинації по місту Харкову, доручити головам райдержадміністрацій особисто проїхати центри вакцинації і пункти вакцинації... Ми маємо всіх їх проїхати, дізнатися, як вони працюють", — сказав голова ОДА.

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"Якщо він працює у якомусь гіпермаркеті, то люди технічно не можуть його знайти, якісь маршрути мають бути вказані, деякі були зачинені в неділю. Ми маємо створити умови, щоб люди мали можливість прийти без проблем і провести вакцинацію", — додав він.

За словами Хаустова, в регіоні немає дефіциту вакцин і є п'ять громад, де найменше людей щепилися від COVID-19: Лозівська (34%), Коломацька (34%), Барвінківська (39%), Нововодолазька (46%) та Петропавлівська (47%).

Загалом на Харківщині повністю щепилися від COVID-19 1,06 млн людей.

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