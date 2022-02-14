14 лютого у Краматорську українські військовослужбовці проведуть військові навчання. Вони проходитимуть у Крейдяному кар'єрі.

Про це повідомляє пресслужба Краматорської міської ради.

Українські військовослужбовці будуть проводити стрільби зі стрілецької зброї різних калібрів з 09:00 до 14:00 та з 17:00 до 22:00.

"Будь ласка, зберігайте спокій та повідомте про навчання рідних та близьких, які мають обмежений доступ до Інтернету та ЗМІ", — додали у повідомленні.

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