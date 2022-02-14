На Закарпатті за добу COVID-19 виявили у 292 людей

На Закарпатті за добу, 13 лютого, COVID-19 виявили у 292 людей. Про це повідомляють на сайті Закарпатської ОДА. Померли 10 людей з діагнозом.

Найбільше випадків зафіксували в Ужгороді — 155.

Загалом з початку пандемії коронавірус виявили у 108 528 людей. Одужали від хвороби 89 086 закарпатців, померли 2 646 людей.

Що відомо:

Хворих на COVID-19 на Закарпатті госпіталізують у 17 лікарнях. Там виділені 1970 ліжок для пацієнтів. Наразі в області 43% завантаженості ліжок.

В Україні за добу виявили майже 17 тисяч нових випадків COVID-19.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram