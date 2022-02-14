На Житомирщині інфікування на коронавірус підтвердили у 740 жителів

На Житомирщині за добу, 13 лютого, підтвердили коронавірус у 740 жителів області. Активними хворими на коронавірус наразі є понад 30 тисяч жителів Житомирщини. Померли семеро людей.

Про це 14 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

13 лютого лабораторний центр провів 1 201 дослідження на наявність захворювання – у 740 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 30 683 жителя Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще семеро людей:

76-річна жителька Новограда-Волинського;

дві жінки віком 62 і 79 років та два чоловіка віком 80 і 84 роки – жителі Житомира;

85-річна жителька Коростеня

71-річна жителька Хорошева.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 454 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 952 жителя, Бердичеві – 297, Коростені – 251 та Новограді-Волинському – 193.

13 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 145 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 182 844 жителя, з яких 148 707 вже одужали.

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