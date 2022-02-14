У Чернівцях 14 лютого тролейбуси №1, 2, 4 та 8 змінять маршрути. Це пов'язано з аварійними роботами, які Чернівцігаз проводить на вулиці Університетській.

Про це на Facebook-сторінці тролейбусного управління.

З 10:00 до 14:00 тролейбуси №1 та 8 їхатимуть до площі Соборної. Тролейбуси №4 їхатимуть від Гравітона до Кемпінгу. На тролейбусному маршруті №2 працюватимуть два автобуси. Не доїжджаючи до Миколаївської церкви, вони повертатимуть з Руської на Сагайдачного. Далі Головною їхатимуть до Центральної площі й повертатимуться на Руську.

Раніше у коментарі Суспільному прессекретарка "Чернівцігаз" Вікторія Голодняк сказала, що на перехресті Хмельницького та Університетської виявили дві зони загазованості ґрунту. Ще одну знайшли на Хмельницького, 68.

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