За останню добу, 13 лютого, на Сумщині коронавірус виявили у півтисячі людей. Про це зранку 14 лютого повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

315 інфікувань зафіксували у Сумському районі, 89 — у Шосткинському, 56 — у Роменському, 32 — в Конотопському, 8 — в Охтирському, зазначають на сайті Сумської облдержадміністрації.

Сім людей померли від ускладнень хвороби. Одужання підтвердили у 883 мешканців області. Шість з них — у Сумському районі, одна — в Охтирському.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 28 052 людей.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 173 680 людей. З них 3105 людей померли. Одужання підтвердили у 142 523 мешканців області.

За добу першу дозу вакцини на Сумщині отримали 76 людей, другу дозу – 86 людей, вакцинувалися бустерною дозою 84 людини. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 447 480 людей, двома дозами – 430 185, бустерною — 17 606.

На Сумщині, за даними РНБО, на 51% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключені 43 людини, з яких 31 – в Сумах.

Що відомо