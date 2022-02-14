На Черкащині за добу виявили 823 нових випадки коронавірусу

На Черкащині за добу діагностували 823 нових випадки коронавірусу, повідомили в пресслужбі Мінохорони здоров'я України. Станом на 14 лютого в Україні зафіксували 16 993 випадків інфікування COVID-19.

За інформацією МОЗ, протягом минулої доби в області від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли двоє черкащан.

За словами заступниці голови Черкаської обласної державної адміністрації, яка курує медицину, Лариси Кошової, з початку пандемії всього підтверджених випадків 152 693.

Із лабораторно підтвердженим діагнозом COVID–19 лікується 14 832 пацієнти.

На Черкащині за останню добу одужали від коронавірусу 830 людей. Загальна кількість одужалих за весь час пандемії черкащан — 134 997.

За словами Лариси Кошової, загальна заповненість ліжок в області становить 37,1%.

Що відомо

Із 28 січня Черкаська область перейшла до "помаранчевої" зони карантину. Про це повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Тетяна Бондар.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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