Сумські баскетболісти стартували у другому етапі чемпіонату України

Другий етап чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд вищої ліги стартував у Сумах 12 лютого.

Збірна Сумської області – баскетбольний клуб "СумДУ" у спортивній залі третього корпусу Сумського державного університету приймала команда "Рівне-ОШВСМ". У двох матчах сумські баскетболісти програли рівнянам. Суботній матч завершився з рахунком 97:74 на користь БК "Рівне-ОШВСМ".

У першій чверті гри команди сильнішого не виявили (15:15), другу сумчани програли (14:27), тертю – виграли (32:24) і знов поступилися (13:31) у четвертій. У недільному матчі сумчани програли дві стартові десятихвилинки гри (15:28 та 10:25), у третій зіграли внічию (24:24), виграли четверту (28:19), але програли матч – 77:96. Сумчани після цих ігор посідають сьоме місце серед восьми команд, команда з Рівного – друге.

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