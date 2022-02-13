Якою буде погода на Кіровоградщині наступного тижня

На початку наступного тижня вночі прогнозують мороз, проте до п'ятниці очікують цілодобову температуру повітря зі знаком плюс. Про це розповіла працівниця Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології Валентина Лазарева.

14-16 лютого (понеділок, вівторок та середа)

Мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 4-9°.

17-18 лютого (четвер та п'ятниця)

У четвер невеликі дощі. Температура вночі підвищиться до 0-5° тепла, вдень 4-9°.

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