На Івано-Франківщині підприємцям телефонують невідомі люди та, назвавшись представниками податкової інспекції, вимагають перерахувати гроші на банківський рахунок. Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області.
Як йдеться у повідомленні, шахраї телефонують до підприємців із номера +380984273917 та від імені керівництва податкової інспекції вимагають перерахувати гроші на рахунок 4441 1144 6678 8666. Однак шахраї можуть використовувати й інші номери телефонів та банківські рахунки, інформують у Державній податковій службі.
"Звертаємося до суб’єктів господарювання з проханням бути пильними та не дозволяти аферистам вводити себе в оману. Якщо вам телефонують від імені керівництва або інших посадових осіб податкової служби області та вимагають чи просять гроші, ні в якому разі не віддавайте кошти", — йдеться у повідомленні Державної податкової служби.
Також у дописі вказано, що про шахрайство можна повідомити Державну податкову службу за номером (0342) 77-19-11, Національну поліцію (102) або зателефонувати за номером "гарячої" телефонної лінії ДПС України "Пульс" 0-800-501-007 (напрямок "5").
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