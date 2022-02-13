На Івано-Франківщині підприємцям телефонують невідомі люди та, назвавшись представниками податкової інспекції, вимагають перерахувати гроші на банківський рахунок. Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області.

Як йдеться у повідомленні, шахраї телефонують до підприємців із номера +380984273917 та від імені керівництва податкової інспекції вимагають перерахувати гроші на рахунок 4441 1144 6678 8666. Однак шахраї можуть використовувати й інші номери телефонів та банківські рахунки, інформують у Державній податковій службі.

"Звертаємося до суб’єктів господарювання з проханням бути пильними та не дозволяти аферистам вводити себе в оману. Якщо вам телефонують від імені керівництва або інших посадових осіб податкової служби області та вимагають чи просять гроші, ні в якому разі не віддавайте кошти", — йдеться у повідомленні Державної податкової служби.

Також у дописі вказано, що про шахрайство можна повідомити Державну податкову службу за номером (0342) 77-19-11, Національну поліцію (102) або зателефонувати за номером "гарячої" телефонної лінії ДПС України "Пульс" 0-800-501-007 (напрямок "5").

Читайте також

Повірив шахраю. Прикарпатець позбувся 50 тис. грн, купуючи авто в інтернеті

10 тисяч за порятунок сина. Шахраї видурили в прикарпатки гроші

Без авто і грошей. На Прикарпатті інтернет-шахраї видурили в чоловіка 150 тис. грн

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини