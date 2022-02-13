"Черкаські Мавпи" поступилися "Прометею"

13 лютого "Черкаські Мавпи" у матчі туру Суперліги Windrose із слобожанським "Прометеєм" отримали поразку, рахунок - 62:122. Про це повідомили у пресслужбі баскетбольного клубу черкащан.

До середини стартової чверті гравці "Прометея" здійснили свій ривок і мали 12 очок переваги. Ронен Гінзбург застосував широку ротацію, вже у першій чверті загравши дві п'ятірки. Ді Джей Кеннеді набирав як після проходів, так і з-за триочкової лінії. "Прометей" нарощував свою перевагу і виграв перший період з рахунком 29:16.

У другій чверті нав'язати боротьбу суперникові Мавпам не вдалося. Різниця між командами сягнула 30-ти очок. Господарі тримали високий темп матч. Тренер "Черкаських Мавп" Максим Міхельсон почав давати більше ігрового часу резервістам. Так, рекорд за часом в Суперлізі встановив черкащанин Іван Токовенко.

У підсумку гра завершилася з рахунком 122:62 на користь "Прометея".

Пресслужба БК "Черкаські Мавпи"

Детальні результати гри

Прометей - Черкаські Мавпи - 122:62 (29:16, 33:19, 34:14, 26:13) Черкаси: Кольченко - 2+3 підбирання; Ткаченко - 12+5 підбирань, 3 передачі; Дугат - 2+5 підбирань; Шаліч - 6; Приймак - 8+4 підбирання - старт; Сергеєв - 8+3 підбирання, 3 передачі; Хемілтон - 7; Конте - 7+6 підбирань; Бондаренко - 7+3 передачі; Токовенко - 3+3 підбирання.

Що відомо

Наступний матч "Черкаські Мавпи" проведуть 17 лютого на виїзді проти Кривбаса.

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