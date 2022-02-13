Поліцейський з Чернівців Дмитро Бабинський здобув третє місце на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА. До фіналу Дмитро не дійшов — отримав поразку в останньому поєдинку.

Про це коментарі Суспільному сказав Дмитро Бабинський.

У змаганнях зі змішаних єдиноборств брали участь понад 400 спортсменів, 22 з них — з Національної збірної України. До збірної Дмитра відібрали за результатами чемпіонату 2021 року.

Змагання відбувалися щодня. У Дмитра Бабинського було троє суперників — двоє зі Швеції та один з Казахстану.

Для перемоги у раундах потрібно вистояти 3 хвилини. Якщо спортсмена ставлять на лопатки – він програє. За словами Дмитра, у змішаних єдиноборствах майже немає заборон – суперника не можна бити по обличчю та в пах. Дмитро переміг у перших двох боях, програв шведу.

Дмитро Бабинський Дмитро Бабинський на чемпіонаті

Дмитро впродовж двох років працює інструктором, навчає поліцейських самооборони. Під час змагань його підтримували колеги.

Спортсмен часто змінює спаринг-партнерів. Робить це для того, щоб не звикати до одного стилю. До змагань готується поступово за календарним планом.

Зараз поліцейський не тренується, відновлюється після чемпіонату. А вже наступного місяця планує вибороти перемогу на міжнародних змаганнях у Бахрейні.

Що відомо

Чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств відбувався в місті Абу-Дабі з 24 по 29 січня.

Читайте також

Чернівецький спортсмен став капітаном Молодіжної збірної з карате