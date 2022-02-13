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Поліцейський з Чернівців здобув бронзу на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств
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Поліцейський з Чернівців здобув бронзу на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств

Оксана Чміль
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Поліцейський з Чернівців здобув бронзу на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств Дмитро Бабинський після поєдинку зі шведським спортсменом. Фото: Дмитро Бабинський

Поліцейський з Чернівців Дмитро Бабинський здобув третє місце на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА. До фіналу Дмитро не дійшов — отримав поразку в останньому поєдинку.

Про це коментарі Суспільному сказав Дмитро Бабинський.

У змаганнях зі змішаних єдиноборств брали участь понад 400 спортсменів, 22 з них — з Національної збірної України. До збірної Дмитра відібрали за результатами чемпіонату 2021 року.

Змагання відбувалися щодня. У Дмитра Бабинського було троє суперників — двоє зі Швеції та один з Казахстану.

Для перемоги у раундах потрібно вистояти 3 хвилини. Якщо спортсмена ставлять на лопатки – він програє. За словами Дмитра, у змішаних єдиноборствах майже немає заборон – суперника не можна бити по обличчю та в пах. Дмитро переміг у перших двох боях, програв шведу.

Поліцейський з Чернівців здобув бронзу на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборствДмитро Бабинський

Дмитро Бабинський на чемпіонаті

Дмитро впродовж двох років працює інструктором, навчає поліцейських самооборони. Під час змагань його підтримували колеги.

Спортсмен часто змінює спаринг-партнерів. Робить це для того, щоб не звикати до одного стилю. До змагань готується поступово за календарним планом.

Зараз поліцейський не тренується, відновлюється після чемпіонату. А вже наступного місяця планує вибороти перемогу на міжнародних змаганнях у Бахрейні.

Що відомо

  • Чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств відбувався в місті Абу-Дабі з 24 по 29 січня.

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