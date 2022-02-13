Черкаські синоптики прогнозують посилення морозів

Початок тижня, із 14 лютого, розпочнеться ясною, але прохолодною погодою. Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань. З його слів, до сонячної погоди додадуться коливання тиску.

Зі слів Віталія Постриганя, антициклон формуватиме на Черкащині ясні ночі та сонячні дні. Вночі температура повітря коливатиметься від 4º до 9º морозу, а вдень прогріватиметься до 1-6º тепла.

Також синоптик розповів, що у найближчі дні атмосферний тиск коливатиметься в межах 10-15 одиниць, а це може негативно вплинути на метеозалежних людей.

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