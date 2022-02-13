У херсонській лікарні провели родинну трансплантацію нирки

У Херсонській обласній клінічній лікарні 12 лютого провели родинну трансплантацію нирки. Її отримав 28 річний пацієнт. Донором став його батько.

Про це написано на сторінці лікарні у Facebook.

Пацієнт протягом останніх 9 років отримував постійні сеанси гемодіалізу, йдеться у повідомленні.

Операцію виконували разом медики трансплантаційних бригад Київської обласної та Херсонської обласної лікарень.

Що відомо:

Першу пересадку нирки на Херсонщині провели в обласній клінічній лікарні 30 жовтня 2021 року. Дружина подарувала нирку своєму чоловікові. Другу операцію провели у листопаді того ж року.

15 січня 2022 року провели дві операції в обласній лікарні. В першому випадку мати віддала нирки 27-річному сину, який проживає у Херсоні. Він останні 9 років перебував на гемодіалізі. В другому випадку рідна сестра віддала нирку брату з Херсонської області.

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