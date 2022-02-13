На Миколаївщині під час ДТП загинув водій легковика

У Первомайському районі, неподалік села Курячі Лози, на автодорозі М-05 "Київ-Одеса", вранці 13 лютого сталась дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції Інна Парфенова.

"13 лютого, близько 10:30, зіткнулися легковий автомобіль BMW та вантажівка КамАЗ. Внаслідок зіткнення транспортних засобів 23-річний водій BMW загинув на місці події. 38-річний керманич вантажівки не постраждав", — сказала Інна Парфенова.

Фото: Національної поліції Фото з місця пригоди

Як розповіла Інна Парфенова, за вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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