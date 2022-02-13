На Миколаївщині під час ДТП загинув водій легковика

У Первомайському районі, неподалік села Курячі Лози, на автодорозі М-05 "Київ-Одеса", вранці 13 лютого сталась дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка.
Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції Інна Парфенова.
"13 лютого, близько 10:30, зіткнулися легковий автомобіль BMW та вантажівка КамАЗ. Внаслідок зіткнення транспортних засобів 23-річний водій BMW загинув на місці події. 38-річний керманич вантажівки не постраждав", — сказала Інна Парфенова.
Як розповіла Інна Парфенова, за вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.
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Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.