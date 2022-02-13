Антициклон Ingo: якою буде погода на Харківщині 14 лютого

На початку тижня погодні умови на Харківщині формуватимуться під впливом антициклону Ingo.

У регіоні зберігатиметься суха та малохмарна погода, повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

14 лютого синоптики прогнозують мінливу хмарність, вночі слабкий туман, на дорогах — ожеледиця. Без опадів. Вітер — південно-західний до 8 м/с. Температура повітря вночі — від -7 Сº до -12 Сº, вдень — від -1 Сº до +4 Сº.

15 лютого на Харківщині опадів не передбачається. Вітер — північно-східний до 8 м/с. Вночі температура може сягати від -5 Сº до -10 Сº, місцями — до -15 Сº, вдень — +1 Сº до +6 Сº.

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