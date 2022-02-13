У Дніпрі з початку цього року працівники інспекції з благоустрою провели три перевірки щодо продажу алкогольної продукції після 22-ої години, склали два адмінпротоколи. Про це в етері Українського радіо Дніпра повідомив начальник інспекції Руслан Мороз.

За його словами, зазвичай перевірки проводять два екіпажі: один – на Правому березі, інший – на Ліовму. Маршрути рейдів складаються задалегідь.

"Такі рейди у місті тривають п`ятий рік, після ухвалення міскрадою відповідного рішення щодо заборони продавати алкогольні напої після 22-ої години. Рішення ухвалили задля зменшення конфліктних ситуацій між людьми на грунті алкоголю та зменшення рівня алкоголізму серед молоді", - розповів Руслан Мороз.

Як зазначив посадовець, у разі виявлення порушення – інспектори складають адмінпротокол, який відправляють на розгляд адміністративної комісії при виконкомі міськради. Фінансове покарання для порушників — штраф від 6800 до 13600 гривень. За системні порушення Державна податкова служба може взагалі анулювати ліцензію на продаж спиртних напоїв.

За словами Руслана Мороза, минулого року під час перевірок інспектори склали 11 адмінпротоколів, у 2020 – 67, у 2019 – 81.

На думку економічного експерта Михайла Крапивка, заборона продажу алкоголю після 22-ої години у місті має більш соціальну, аніж економічну, складову. На економіці це може позначитися у вигляді продажу нелегальної продукції, з якої не сплачується акцизний збір.

"У цьому питанні більш важлива культура споживання алкоголю. Бо вживання фальсифікованого продукту несе загрозу передусім здоров`ю", - сказав Михайло Крапивко.

Завідувач центру по лікуванню гострих отруєнь КНП “Міська клінична лікарня №4” ДМР Олександр Михайленко каже: у середньому за рік до закладу потрапляють від 850 до 1000 пацієнтів з алкогольним отруєнням. На його думку, ці показники з введенням заборони продажу алкоголю у нічний час дещо зменшилися, проте не суттєво.

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