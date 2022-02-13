В місті Свалява вночі 13 лютого сталася пожежа в багатоквартирному будинку. Про це повідомили на сайті ДСНС Закарпаття.

"На першому поверсі п’ятиповерхового багатоквартиного будинку виникла пожежа у квартирі. Власники оселі розповіли, що освітлюючи квартиру за допомогою свічки допустили її перекидання на одяг, який спалахнув та спричинив пожежу. Власниця відкрила вікно, але тим самим створила притік кисню, який ще більше посилив полум’я", — йдеться в повідомленні.

ДСНС Закарпаття

Під час гасіння пожежі з будинку евакуювали 15 мешканців. Вогонь знищив речі домашнього вжитку та меблі на площі 15 кв.м. Загиблих і травмованих у пожежі немає.

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