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Вогонь зі свічки перекинувся на одяг: на Закарпатті сталася пожежа в багатоквартирному будинку
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Вогонь зі свічки перекинувся на одяг: на Закарпатті сталася пожежа в багатоквартирному будинку

Тетяна Черевко
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Вогонь зі свічки перекинувся на одяг: на Закарпатті сталася пожежа в багатоквартирному будинку ДСНС Закарпаття

В місті Свалява вночі 13 лютого сталася пожежа в багатоквартирному будинку. Про це повідомили на сайті ДСНС Закарпаття.

"На першому поверсі п’ятиповерхового багатоквартиного будинку виникла пожежа у квартирі. Власники оселі розповіли, що освітлюючи квартиру за допомогою свічки допустили її перекидання на одяг, який спалахнув та спричинив пожежу. Власниця відкрила вікно, але тим самим створила притік кисню, який ще більше посилив полум’я", — йдеться в повідомленні.

Вогонь зі свічки перекинувся на одяг: на Закарпатті сталася пожежаДСНС Закарпаття

Під час гасіння пожежі з будинку евакуювали 15 мешканців. Вогонь знищив речі домашнього вжитку та меблі на площі 15 кв.м. Загиблих і травмованих у пожежі немає.

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