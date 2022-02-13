У Львові знову повідомили про замінування торгових центрів

У неділю, 13 лютого, надійшло анонімне повідомлення про замінування торгових центрів у Львові. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

З торгових центрів евакуюють відвідувачів та працівників. За словами Світлани Добровольської, повідомлення про замінування торгових центрів надійшло близько 12:30.

На місцях працюють правоохоронці, кінологи, вибухотехніки тощо. Також встановлюють особу аноніма.

Завідомо неправдиве повідомлення про замінування – це кримінальний злочин (ч.1 ст.259). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі терміном від двох до шести років.

Що відомо

7 лютого у Львові повідомили про замінування трьох ТРЦ. Там вибухівки не знайшли.

12 січня до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл Львова. Вчителі виводили учнів на двір та телефонували батькам, аби ті забрали дітей зі школи. Тоді перевірили 130 шкіл. Із цих навчальних закладів евакуювали 3051 вчителя та 30 906 учнів.

21 січня невідомі вдруге повідомили про замінування усіх шкіл у Львові. У жодному із навчальних закладів вибухівки не знайшли.

28 січня у Львові втретє повідомили про замінування усіх шкіл у місті. Із навчальних закладів евакуювали учнів та персонал. Того ж дня з'явилося повідомлення про замінування ТРЦ. За вказаними анонімом адресами вибухівки не знайшли.

Ввечері, 1 лютого, на "Гарячу лінію міста" надійшло повідомлення про замінування вулиць Весняна, Тракт Глинянський, Сонячна, Шевченка та Бандери.

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