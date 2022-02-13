Чернівецькі перевізники погодилися возити школярів у міських маршрутках за тарифом у 5 гривень. На деяких маршрутах вже з 14 лютого затвердили пільгову вартість поїздки. У всіх маршрутках пільги почнуть діяти після того, як на виконкомі проголосують за меморандум.

Про це Суспільному сказала перевізниця Павліна Храпчинська.

За її словами, на маршрутах 9А, 10, 10А та 19 школярі зможуть платити п'ять гривень за поїздку з 14 лютого. Запровадила такий тариф, аби уникнути конфліктів, оскільки з понеділка діти повертаються до очного навчання.

Також пільговий проїзд для школярів з 14 лютого запровадить перевізник Степан Косташ. Він обслуговує маршрути № 11, 12 та 20.

Що відомо

9 лютого у міськраді підписали меморандум з перевізниками щодо пільгового проїзду для учнів та учасників бойових дій. Згідно з меморандумом, учні шкіл, ліцеїв (також професійно-технічних ліцеїв) їздитимуть за тарифом 5 гривень. Пільговий проїзд діятиме у будні до 19:00 до 31 травня.

Для того, аби меморандум почав діяти, за нього мають проголосувати на виконкомі. Засідання заплановане на 15 лютого.

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