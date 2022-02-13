До 12°С тепла: яка погода буде в Одеській області наступного тижня

Сьогодні, 13 лютого, по Одесі та області синоптики прогнозують суху та прохолодну погоду. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

По Одесі збережеться хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний, вдень південно-східний, 7-12 м/с. Температура в Одесі вночі 2-4°С морозу, вдень 2-4°С тепла. В деяких районах області може бути до 7°С тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість один-два км.

З 14 по 15 лютого очікують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер східний, 15 лютого південно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі 1-6°С морозу, вдень 2-7°С тепла.

16 лютого буде переважно без опадів, 17 – невеликий дощ. Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 7-12°С тепла.

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