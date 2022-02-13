На Хмельниччині мати відповість за нераціональне використання коштів на дітей

У Шепетівському районі ювенальні інспектори притягнули до відповідальності жінку, яка нераціонально витрачала кошти на дітей. Про це інформує пресслужба нацполіції Хмельницької області.

Зазначається, що 35-річна жителька Ізяславської тергромади отримує державну допомогу як багатодітна мати-одиначка чотирьох неповнолітніх дітей.Сума виплат складає понад 20 тисяч гривень, однак, як зазначають поліціянти, належного догляду діти не отримують. Це виявили під час відвідування родини працівники поліції та служби у справах дітей.

"За декілька днів до нашого візиту жінка отримала соціальну допомогу на дітей. Коли ми відвідували родину – коштів у них майже не залишилось, необхідних продуктів харчування та теплого одягу в дітей було обмаль. Але матір це особливо не турбувало, - каже інспектор ювенальної превенції Шепетівського РУП Ілля Риголь.

На жінку правоохоронці склали адміністративний прокол за ст. 184 КУпАП "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей".

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