Прикарпатські рятувальники попереджають туристів про значну сніголавинну небезпеку у горах. Про це інформують на Facebook-сторінці управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Як йдеться у повідомленні, через снігопади 13 лютого синоптики очікують на значну сніголавинну небезпеку (третій рівень небезпечності).

Станом на 09:00 13 лютого на горі Піп Іван Чорногірський — ясно, вітер західний, 3-4 м/с. Температура повітря на вершині опустилася до -11°С.

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