Прикарпатські рятувальники попереджають туристів про значну сніголавинну небезпеку у горах. Про це інформують на Facebook-сторінці управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
Як йдеться у повідомленні, через снігопади 13 лютого синоптики очікують на значну сніголавинну небезпеку (третій Сходження лавин ймовірне, зокрема через додаткове навантаження, в основному на крутих схилах. В основному сприятливі умови.рівень небезпечності).
Станом на 09:00 13 лютого на горі Піп Іван Чорногірський — ясно, вітер західний, 3-4 м/с. Температура повітря на вершині опустилася до -11°С.
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