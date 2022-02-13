Винуватцю ДТП на Хмельниччині загрожує до 8 років тюрми

На Хмельниччині відбудеться суд над винуватцем ДТП, внаслідок якої загинув 27-річний чоловік. Про це інформує сектор комунікації нацполіції Хмельницької області.

Аварія сталася вранці 14 жовтня 2021 року поблизу села Копистин Хмельницького району на автодорозі Стрий — Ізварино. 63-річний водій сідлового тягача "Daf" з напівпричепом зіткнувся з припаркованим на узбіччі мікроавтобусом "Renault Мaster. Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса загинув на місці події.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП вже скерували обвинувальний акт за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) до суду. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення.

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