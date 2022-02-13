Як болгари на Одещині святкували день вина та виноградарів. Фоторепортаж

На Одещині святкували народний день вина та виноградарів – Трифон Зарєзан. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка відвідала захід.

Традиційне басарабське свято відзначали 12 лютого біля "Одеського обласного центру болгарської культури" у місті Болград. Гості перевдяглися у національні костюми, грали на музичних інструментах, танцювали, частували та пили вино. На святкування пришли не тільки жителі Болграда, а й приїхали мешканці сіл.

"Я регулярно, щороку приїжджаю на свято Трифон Зарєзан, беру участь у цьому святі. Я із села Табаки. У нас є виноградники, переважно ми займаємося виноробством. Виноградні бригади. Там працюють переважно мешканці села Табаки", – розповів учасник свята Степан Сафта.

Суспільне Одеса Святкування Трифон Зарєзан у Болграді

Суспільне Одеса Святкування Трифон Зарєзан у центрі болгарської культури

Директорка "Одеського обласного центру болгарської культури у м. Болград" Галина Іванова розповіла, що свято довелося перенести з 14 на 12 лютого, щоб у вихідні до центру змогли приїхати жителі дальніх сіл. Жінка додала, що Трифон Зарєзан дуже люблять у Бессарабії.

"Це свято цікаве тим, що саме з цього дня починається обрізка винограду. Тобто, якщо навіть завтра-післязавтра, вже перевірено – це не легенда, вдарять морози – виноград вже не замерзне. Тобто, саме з цього дня природою дозволено робити такий обряд", – зазначила Галина.

Суспільне Одеса Священник на святкуванні Трифон Зарєзан у Болграді

Суспільне Одеса Гості на святкуванні Трифон Зарєзан у Болграді

Кожного року на фестиваль приїжджають шість трифонів. Кожен з них представляє певний край Болградського району.

"Кожне село обирає найкращого виноградаря у селі та відправляє на наш фестиваль. Серед цих учасників обирається цар-трифон, лідер з виробництва, продажу вина, виноградної землі. Є певні причини, чому він є царем. Цього року у нас цар із села Виноградне. Це Кубейська громада", – розповіла Галина Іванова.

Суспільне Одеса Танці на святкуванні Трифон Зарєзан у Болграді

Суспільне Одеса Музиканти на святкуванні Трифон Зарєзан у Болграді

Що відомо

Трифон Зарєзан – традиційне свято болгар, у тому числі й бесарабських. У ході святкувань виноградарі та їх гості збираються на частування та п'ють вино із келихів, до яких опускають виноградні гілочки — символ гарного врожаю.

Свято було започатковано на честь християнського священника Трифона, якого стратили у Нікеї у 250 році. За легендою, в той день на усі виноградники навколо напали комахи. Тоді виноградарі призвали святого Трифона захистити їх.

За календарем урочистості стартують 14 лютого, втім цьогоріч організатори вирішили перенести їх на вихідні дні.

Після застілля групи людей вирушають будинками, де їх, згідно з обрядом, мають також пригостити вином. За повір'ям, яким вином людей пригощають, такий і буде врожай винограду наступного року.

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