Як болгари на Одещині святкували день вина та виноградарів. Фоторепортаж

На Одещині святкували народний день вина та виноградарів – Трифон Зарєзан. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка відвідала захід.
Традиційне басарабське свято відзначали 12 лютого біля "Одеського обласного центру болгарської культури" у місті Болград. Гості перевдяглися у національні костюми, грали на музичних інструментах, танцювали, частували та пили вино. На святкування пришли не тільки жителі Болграда, а й приїхали мешканці сіл.
"Я регулярно, щороку приїжджаю на свято Трифон Зарєзан, беру участь у цьому святі. Я із села Табаки. У нас є виноградники, переважно ми займаємося виноробством. Виноградні бригади. Там працюють переважно мешканці села Табаки", – розповів учасник свята Степан Сафта.
Директорка "Одеського обласного центру болгарської культури у м. Болград" Галина Іванова розповіла, що свято довелося перенести з 14 на 12 лютого, щоб у вихідні до центру змогли приїхати жителі дальніх сіл. Жінка додала, що Трифон Зарєзан дуже люблять у Бессарабії.
"Це свято цікаве тим, що саме з цього дня починається обрізка винограду. Тобто, якщо навіть завтра-післязавтра, вже перевірено – це не легенда, вдарять морози – виноград вже не замерзне. Тобто, саме з цього дня природою дозволено робити такий обряд", – зазначила Галина.
Кожного року на фестиваль приїжджають шість трифонів. Кожен з них представляє певний край Болградського району.
"Кожне село обирає найкращого виноградаря у селі та відправляє на наш фестиваль. Серед цих учасників обирається цар-трифон, лідер з виробництва, продажу вина, виноградної землі. Є певні причини, чому він є царем. Цього року у нас цар із села Виноградне. Це Кубейська громада", – розповіла Галина Іванова.
Що відомо
- Трифон Зарєзан – традиційне свято болгар, у тому числі й бесарабських. У ході святкувань виноградарі та їх гості збираються на частування та п'ють вино із келихів, до яких опускають виноградні гілочки — символ гарного врожаю.
- Свято було започатковано на честь християнського священника Трифона, якого стратили у Нікеї у 250 році. За легендою, в той день на усі виноградники навколо напали комахи. Тоді виноградарі призвали святого Трифона захистити їх.
- За календарем урочистості стартують 14 лютого, втім цьогоріч організатори вирішили перенести їх на вихідні дні.
- Після застілля групи людей вирушають будинками, де їх, згідно з обрядом, мають також пригостити вином. За повір'ям, яким вином людей пригощають, такий і буде врожай винограду наступного року.
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