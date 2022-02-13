В Кіровоградській області зареєстрували 315 нових випадків СOVID-19. Найбільше у Кропивницькому районі – 168, найменше – в Новоукраїнському – 9. Про це розповіла Суспільному головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Захворіли 194 жінки та 121 чоловік, серед них 18 дітей.

Голованівський район – 52, з них дітей – 3 (Заваллівська громада – 6, одна дитина віком 2 місяці; Побузька – 1; Гайворонська – 24; Благовіщенська – 21, 2 дитини віком 2 та 12 років);

Кропивницький район – 168, з них дітей – 12 (Знам’янська громада – 40, 2 дитини віком 13, 16; Бобринецька – 14, 2 дитини віком 14, 17 років; Суботцівська – 5, одна дитина віком 1 рік; Кропивницька – 48; Олександрівська – 25, 2 дитини віком 3, 17 років; Дмитрівська – 1; Первозванівська – 7; Новгородківська – 12; Кетрисанівська – 16, 5 дітей віком 8 років (2 випадки), 9, 15 та 17 років);

Новоукраїнський район – 9, з них дітей – 1 – Новомиргородська громада;

Олександрійський район – 86, з них дітей – 2 (Петрівська громада – 19; Олександрійська – 54; Приютівська – 2; Пантаївська – 1; Новопразька – 8, 2 дитини віком 3 та 5 років; Світловодська – 2).

За віком

0-17 років – 18

18-29 років – 40

30-49 років – 115

50-65 років – 100

більше 65 років – 42

Одужали 129 хворих.

Померли троє. Двоє хворих з Кропивницького району (73-річний чоловік з Кропивницької громади та 66-річна жінка з Первозванівської) та 37-річний чоловік з Олександрійської громади Олександрійського району.

Всього за період карантину в області зареєстрували 40592 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, одужали 33177, померли – 1694.

Що відомо

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