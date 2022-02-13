За добу на COVID-19 захворіли 411 вінничан

На Вінниччині підтвердили 411 нових випадків коронавірусу. Це на 309 менше, аніж напередодні. Одужали 158 пацієнтів. Летальних випадків медики зафіксували дев'ять. Такі дані МОЗ України станом на ранок тринадцятого лютого.

Від початку пандемії на Вінниччині COVID-19 лабораторно підтвердили у 144 194 мешканців області. З них одужали 118 362 пацієнти. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 439 людей.

Упродовж доби 12 лютого щеплення проти коронавірусу зробили 722 людини. Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробив 185 вінничан (всього 602 709 людей). Другою дозою імунізувалися 269 мешканців області (всього 568 993). Бустерною дозою вакцинувалася 268 людей (всього 25 589), додатковою дозою вакциновано не було (всього 234 вінничан).

Загалом в області проведено 1 197 525 щеплень.

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За добу 12 лютого в Україні зафіксували 24 518 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, ушпиталили 3 935 людей, померли 140 хворих. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 525 700 людей, одужали 3 779 057 хворих, зафіксовано 102 808 летальних випадків.

Що відомо

Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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