З 14 лютого учні 1-11 класів шкіл Дніпра повертаються до звичайного режиму навчання. По це йдеться на офіційній сторінці департамента гуманітарної політики міськради у Facebook.

Як повідомляється, очне навчання проходитиме з дотриманням протиепідемічних заходів.

Зокрема, відвідування закладів освіти забороняється, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персонал.

Також освітній процес в окремих класах або закладах освіти призупиняється у разі захворювання на грип та/або ГРВІ більше, ніж 20 % дітей в одному класі від їхньої чисельності.

Що відомо

З 3 лютого учнів 5-11 класів шкіл Дніпра для запобігання поширенню коронавірусу перевели на дистанційне навчання. Учні 1-4 класів навалися у звичайному режимі з дотриманням протиепідемічних заходів.

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