Бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню — штаб ООС

Протягом 12 лютого бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

"Окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів у напрямку Пісків. Неподалік Новозванівки бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів", — йдеться у повідомленні.

За даними штабу, поблизу населених пунктів Лопаскине та Лобачеве окупанти двічі задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

У штабі ООС додали, що травмованих та загиблих українських військових в наслідок дій окупантів немає.

Як розповіли у штабі, станом на 7 годину ранку поточної доби з боку бойовиків порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Що відомо

11 лютого бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Він перебуває в лікувальному закладі.

5 лютого російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Пищевика. Один український військовий отримав поранення.

2 лютого близько 8:30 російські окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове", що на Донеччині. Окупанти з безпілотника скинули постріл ВОГ.

1 лютого російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

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