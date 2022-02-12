У Сумській області протягом доби 12 лютого, коронавірус підтвердили у 1527 людей. Одна людина з Шосткинського району, померла від ускладнень хвороби. Ці дані повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

За інформацією Сумської облдержадміністрації з 1527 інфікованих, 1001 – з Сумського району, з Конотопського – 105, з Охтирського – 157, Роменського – 68 та з Шосткинського району – 196 хворих.

За добу 873 мешканців Сумщини одужали від COVID-19. Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 28 442 людей.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 173 180 людей. З них 3 098 людей померли.

За добу першу дозу вакцини на Сумщині отримали 127 людей, другу дозу – 240 людей, вакцинувалися бустерною дозою осіб. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 447 404 людини, двома дозами – 430 009.

На Сумщині, за даними РНБО, на 51% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключені 43 людини, з яких 31 – в Сумах.

Що відомо

Читайте нас у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Ми в Instagram