У Сумській області протягом доби 12 лютого, коронавірус підтвердили у 1527 людей. Одна людина з Шосткинського району, померла від ускладнень хвороби. Ці дані повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
За інформацією Сумської облдержадміністрації з 1527 інфікованих, 1001 – з Сумського району, з Конотопського – 105, з Охтирського – 157, Роменського – 68 та з Шосткинського району – 196 хворих.
За добу 873 мешканців Сумщини одужали від COVID-19. Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 28 442 людей.
За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 173 180 людей. З них 3 098 людей померли.
За добу першу дозу вакцини на Сумщині отримали 127 людей, другу дозу – 240 людей, вакцинувалися бустерною дозою осіб. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 447 404 людини, двома дозами – 430 009.
На Сумщині, за даними РНБО, на 51% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключені 43 людини, з яких 31 – в Сумах.
Що відомо
- В Україні за добу виявили понад 41 тисячу людей із COVID-19.
- Кому потрібна бустерна доза і чому вакциновані хворіють на "Омікрон" — коментар лікаря-імунолога.
- Науковці НАН розробили тести на одночасне виявлення COVID-19 та грипу.
- В Україну доставили понад 40 тисяч флаконів "Ремдесивіру" — МОЗ.
- МОЗ розподілило у регіони 60 тисяч курсів "Молнупіравіру" для лікування COVID-19.
- Китайські вчені розробили технологію тестування на COVID-19 за 4 хвилини.
Читайте нас у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Ми в Instagram