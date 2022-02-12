Антибіотики за електронним рецептом: чого чекати жителям Тернопільщини

Із 1 квітня 2022 року аптеки та аптечні пункти відпускатимуть антибактеріальні рецептурні лікарські засоби за електронними рецептами. Про це Суспільному розповіла директорка обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання Наталія Марків.

За її словами, впровадження електронних рецептів проходитиме у три етапи.

Впровадження електронних рецептів– це один із елементів контролю.

"Перший стартує 1 квітня. Під час першого етапу антибіотики відпускатимуть за електронним рецептом. Коли в 1928 році відкрили пеніцилін, людство отримало потужну зброю для боротьби з мікробами. Але надмірне використання антибіотиків призвело до проблеми антибіотикорезистентності. Це коли антибіотик не діє на бактерії. Коли людина вживає ці лікарські засоби про всяк випадок, тобто без показів, то створюються супер бактерії, які є стійкими до антибіотика. Україна задекларувала європейський розвиток фармації і впровадження електронних рецептів і контроль за відпуском лікарських засобів з аптечних закладів – це один із елементів контролю", – каже Наталія Марків.

Другий етап стартує у липні.

"З цього місяця наркотичні та психотропні лікарські засоби також відпускатимуть в аптеці за електронним рецептом".

У жовтні стартує 3 етап, тобто усі рецептурні лікарські засоби можна буде придбати тільки за електронним рецептом.

"Щоб отримати електронний рецепт потрібно звернутися до сімейного лікаря. Медик внесе в електронну базу призначені медикаменти і людина на телефон отримає електронний рецепт. За цим рецептом можна буде придбати ліки", – розповіла експертка.

Всі аптечні заклади мають під’єднатися до електронної системи охорони здоров’я.

"Аптечні заклади, які беруть участь у програмі "Доступні ліки" повністю готові до електронних рецептів, вони вже під’єднані до електронної системи охорони здоров’я. Всі інші аптечні заклади мають під’єднатися до електронної системи охорони здоров’я, зареєструватися в системі і лише після цього аптечні працівники будуть мати право відпускати лікарські засоби за електронним рецептом. Окрім того, у кожного працівника має бути електронний підпис. За допомогою цього підпису можна погасити рецепт і відмітити, що дійсно цей лікарський засіб було відпущено", – каже Наталія Марків.

Суспільне Тернопіль Наталія Марків в студії Суспільного в ефірі програми "Сьогодні. Головне"

Контроль за відпуском лікарських засобів здійснює Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Для фармацевта передбачено адміністративну відповідальність, якщо ліки в аптеці продаватимуть без рецепта.

"Так, відповідно до адміністративного кодексу України за 1-й такий випадок штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо правопорушення вчинено вдруге, то накладається штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян".

Ніколи не вимагайте в лікаря, щоб він виписав вам антибіотик.

"Щоб не нашкодити своєму здоров’ю потрібно дотримуватися певних правил, а саме приймати антибіотик можна виключно за призначенням лікаря. Ніколи не вимагайте в лікаря, щоб він виписав вам антибіотик. Потрібно суворо дотримуватися інстукції прийому ліків. Якщо вам призначили антибіотик тричі на день, то добу потрібно розділити на рівні проміжки, щоб підтримувати рівень концентрації антибіотика в крові. Ніколи не намагайтеся самостійно коригувати дозу антибіотика. Занадто мала доза призводить до того, що виникають супер бактерії. Якщо буде завелика доза, то можуть виникнути побічні реакції. Окрім того, бажано здати аналіз на бактеріальний посів, щоб лікар міг визначити бактерії і правильно призначити антибіотик. Щоправда, є недолік у цього методу – це його довготривалість, тобто аналіз буде готовий через 2-7 діб".

Директорка обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання у програмі "Сьогодні. Головне" розповіла, що під час прийому антибіотиків важливо дотримуватися спеціальної дієти.

"Потрібно зменшити гостру, смажену їжу. Можна вживати бульйони і ферментну їжу – це квашена капуста, мариновані огірки, чорний шоколад, йогурти, кефір, сметана. Адже ці продукти сприяють відновленню. Окрім того, можна вживати пробіотики. Ці лікарські засоби відпускаються без рецепту, пробіотики відноситься до дієтичних добавок. Під час прийому антибактеріальних препаратів не можна вживати алкоголь, адже це додаткове навантаження на печінку. Запивати антибіотики можна виключно водою", – каже Наталія Марків.

За її словами, коли під час захворювання на вірусну інфекцію люди вживають антибіотики, то вони вбивають корисну мікрофлору, тобто свій імунітет. Вірус, який викликав цю хворобу, й далі залишається живим, бо на нього антибіотик не діє.

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