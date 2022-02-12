Чотири нові роботи з яєчної шкаралупи виготовив заслужений майстер народної творчості України Анатолій Бойко з міста Володимира. Як повідомив Суспільному майстер у телефонному коментарі, для майстрування використав гусячі яйця.

Нові вироби, зі слів майстра, асоціюються з космосом. Яєчні шкаралупи, оздоблені металом, чоловік встановив на ювелірній смолі з бурштиновою крихтою.

"У мене багато нових напрацювань, яких я раніше не робив. Після коронавірусу в мене безсоння, не можу нормально спати, тому, коли сон не бере, в мене часу купа для фантазії", – зазначив Анатолій Бойко.

Фото: Facebook/Anatoliy Boyko

Волинянин каже: для одного виробу потрібно використати від п'яти до восьми яєць.

"Яйце розрізаю на чотири частини, ріжу на смужку три-чотири міліметри і далі все закручую. Ріжу методом тику: трохи порізав, закрутив і якщо піддається розтягуванню, йду далі. Якщо ні, то цей кусочок залишаю. Є такі вироби, де третя частина яйця витягнута, а все решта в узорі", – зазначив майстер.

Анатолій Бойко додав: частину колекції планує продати, аби втілити в життя мрію – придбати нове житло та створити в ньому власну майстерню-музей.

Що відомо

Перший світовий рекорд Анатолій Бойко встановив 17 липня у номінації "Перша авторська колекція експонатів з яєчної шкаралупи, інкрустованої металом". Суспільному рекордсмен тоді розповів: робота з яєчною шкарлупою допомогла йому реабілітуватися після контузії, яку отримав під час військових дій.

Перший світовий рекорд у номінації "Перша авторська колекція експонатів з яєчної шкаралупи, інкрустованої металом" Анатолій Бойко встановив у липні 2020 року. Ще два світові рекорди були зареєстровані у квітні 2021 року.

Восени 2021-го волинянин показав роботу, яка складається із п'яти різьблених яєчних шкаралуп різного розміру, розташованих одне в одному: яйце страуса Ему, гусяче, куряче, перепелине та ще одне мініатюрне.

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