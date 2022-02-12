"Херсонські дворики": для дітей з вадами слуху провели екскурсію містом

Екскурсія вулицями міста Херсон проходила з перекладом жестовою мовою. Її провела одна з туристичних агенцій міста. У заході взяли участь близько 20 людей.

Катерина Мизга втратила слух, коли їй був один рік. Прийшла на екскурсію разом з мамою Іванною. До дівчинки приєдналися її однокласники. Взяти участь в екскурсії їм запропонувала класна керівниця. Іванна Мизга говорить, що для її дитини важливе спілкування з однолітками.

"Дуже важко в плані спілкування. Я хоч і вчила жестову мову, але все одно, коли вони приходять зі школи, нічого не можна розпитати. З вчителем спілкуємось", - розповідає Іванна Мизга.

Суспільне Херсон

Ідея провести таку екскурсію у Херсоні належить Соціальній ініціативі "Дивись як чутно". Її менеджерка Катерина Коваль розповіла, що вони займаються адаптацією фільмів, відеоконтенту, переводом вистав та екскурсій для людей з вадами слуху.

"Ми зверталися до місцевої організації УТОГ, через них намагалися комунікувати з цільовою аудиторією. Нам давали контакти спеціалізованої школи і таким чином ми шукали охочих діток. Це дуже важливо, тому що в Україні проживає велика кількість людей з вадами слуху, для них рідна мова – це саме жестова мова і мало заходів проходить саме з перекладом жестовою мовою", - говорить Катерина Коваль.

Екскурсоводка Юлія Сафонова говорить, що показуючи херсонські дворики дітям, розповідають, як жили люди наприкінці 19-го початку 20-го століть.

"Ця екскурсія складається з херсонських легенд, історій і ми можемо розуміти, що люди думали, як люди жили, як спілкувалися", - розказує Юлія.

Жестовою мовою екскурсію перекладала Вікторія Шехтман. Говорить – їй запропонували взяти участь у заході. Вона погодилась одразу.

"Завдяки товариству глухих я маю можливість перекладати нашим дітям з Херсона на цій екскурсії. Це для наших дітей дуже важливо, це потрібно їм – знати своє місто, історію міста", - говорить Вікторія.

Як розповіла Катерина Коваль, у Херсоні їх ініціатива "Дивись як чутно" провела такий захід за запитом користувачів медіасервісу, який вона представляє.

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