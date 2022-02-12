В Сумах пожежники загасили горіння кросовера і врятували ще три автівки

12 лютого о 02:38 неподалік багатоквартирних будинків по вул. Івана Сірка загорілася автівка. Про це повідомляють в управлінні ДСНС в Сумській області.

До служби порятунку «101» зателефонував випадковий свідок – житель сусіднього будинку. Коли рятувальники приїхали на виклик, встановили, що вогонь охопив відсік двигуна та салон KІА «Sportage». Також була загроза для припаркованих поруч ще 3 автомобілів, на одному із яких від температури горіння пошкодилось бокове дзеркало заднього виду.

За 20 хвилин рятувальники локалізували загоряння. Таким чином полум’я не перекинулося з осередку горіння на інші машини. Причину та обставини пожежі з’ясовують правоохоронці.

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