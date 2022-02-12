На Херсонщині призначили нового керівника поліції. Ним став Ігор Король. До цього він обіймав посаду заступника начальника Головного управління Національної поліції в Полтавській області - начальника кримінальної поліції.

Про це на сторінці у Facebook поліції Херсонської області.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та Голова Національної поліції України Ігор Клименко представили нового керівника поліції Херсонської області в рамках робочого візиту глав Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України на Херсонщину для участі у тактико-спеціальних навчаннях системи органів внутрішніх справ України.

За словами Міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, наразі відбувається посилення інформаційної ескалації навколо ситуації в державі.

“Ми маємо визначити основні безпекові моменти, і Національна поліція є основою стабільності держави”, - говорить Денис Монастирський.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко говорить, що одними з основних завдань, які стоять перед новопризначеним керівником поліції Херсонщини, це забезпечення стабільності в регіоні, що межує з тимчасово окупованою територією Крим, а також боротьба зі злочинністю.

“Завдання кожного керівника територіального підрозділу поліції – забезпечення стабільності в цьому непростому та стратегічно важливому регіоні, робота на результат, аби кожна людина почувалася у безпеці, і, як наслідок, висока оцінка роботи поліції від громадян”, – сказав Ігор Клименко.

За словами нового керівника поліції Херсонщини Ігоря Короля, він докладе максимум зусиль для реалізації поставлених завдань та зверне увагу на розв'язання проблем, які найбільше турбують жителів області.

Що відомо:

На Херсонщині проходять спільні навчання підрозділів силових структур України.

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