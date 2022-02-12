Майже дві тисячі нових хворих за добу: статистика СOVID-19 на Хмельниччині

За останню добу, 11 лютого, в Хмельницькій області виявлено 1813 нових випадків захворювання на СOVID-19. Одужав 1351 житель регіону. Померли за останню добу від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, десять людей.

Такі дані повідомляє пресслужба Хмельницької обласної державної адміністрації.

За минулу добу провели 2543 дослідження методом ПЛР, 119 - методом ІФА, 903 - тести на антиген.

Нові випадки захворювання на СOVID-19, згідно лабораторних даних, виявили

1282 – у Хмельницькому районі

227 – у Шепетівському районі

304 – у Кам’янець-Подільському районі

Одужали за останню добу 503 жителя Хмельницького району, 354 – Шепетівського та 494 жителя Кам’янець-Подільського району.

Летальні випадки за останню добу, 11 лютого, зареєстрували

5 – у Хмельницькому районі

3 – у Шепетівському районі

2 – у Кам’янець-Подільському районі

Наразі у Хмельницькій області від СOVID-19 лікується 30 тисяч 339 людей, з них на стаціонарному лікуванні перебуває 1 тисяча 353 людини. Серед активних хворих 3 тисячі 51 дитина та 873 медика.

Розподіл стаціонарних хворих в закладах охорони здоров'я області:

Хмельницька інфекційна лікарня: хворих – 138, підозр - 13;

Дунаєвецька багатопрофільна лікарня: хворих – 107, підозр - 0;

Городоцька міська багатопрофільна лікарня: хворих – 70, підозр - 9;

Красилівська багатопрофільна лікарня: хворих – 97, підозр - 3;

Багатопрофільна центральна районна лікарня Слобідко-Кульчієвецька: хворих – 87, підозр - 5;

Хмельницька міська лікарня: хворих – 98, підозр - 21;

Славутська міська лікарня: хворих – 69, підозр - 11;

Шепетівська багатопрофільна лікарня: хворих – 56, підозр - 11;

Волочиська багатопрофільна лікарня: хворих – 42, підозр - 2;

Ізяславська міська багатопрофільна лікарня: хворих – 31, підозр - 1;

Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня: хворих – 88, підозр - 3;

Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин: хворих – 26, підозр - 4;

Кам'янець-Подільська міська лікарня: хворих - 97, підозр – 0

Хмельницький міський перинатальний центр: хворих – 8, підозр - 0;

Полонська міська багатопрофільна лікарня: хворих – 46, підозр - 12;

Чемеровецька багатопрофільна лікарня: хворих – 44, підозр - 6;

Хмельницька центральна районна лікарня: хворих – 43, підозр - 0;

Віньковецька багатопрофільна лікарня: хворих – 32, підозр - 4;

Деражнянська міська багатопрофільна лікарня: хворих – 21, підозр - 2;

Летичівська багатопрофільна лікарня: хворих – 40, підозр - 1;

Теофіпольська багатопрофільна лікарня: хворих – 40, підозр - 0;

Білогірська багатопрофільна лікарня: хворих – 52, підозр – 5;

Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги, с. Скаржинці: хворих – 21, підозр – 3.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 46,2%. В лікарнях перебуває 1353 хворих, 116 - з підозрою.

Усього від початку пандемії в Хмельницькій області зареєстровано 189 тисяч 469 лабораторно підтверджених випадків COVID. Одужало 155 тисяч 552 жителя області (82,1% від підтверджених випадків). Померло внаслідок ускладнень від коронавірусної інфекції 3 тисячі 578 людей.

Що відомо