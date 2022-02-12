В Ужгороді правоохоронці зупинили водія маршрутки, в салоні якої виявили тротуарну плитку. Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Закарпаття у Facebook.

"11 лютого, близько 19-ї години, інспектори отримали виклик про підозрілу особу на площі Шандора Петефі, в Ужгороді. За попередньою інформацією, невідомий чоловік вантажив тротуарну плитку до автомобіля", — йдеться в повідомленні.

Патрульні приїхали на місце події, однак водія там вже не було. Згодом поліцейські встановили, що автомобіль рухається до виїзду з міста у бік села Баранинці.

"Авто наздогнали і зупинили. Інспектори одразу помітили, що чоловік підозріло себе поводить і провели огляд автобуса. Згодом у салоні виявили велику кількість тротуарної плитки. Чоловік пояснив, що йому начебто дозволили взяти плитку з того місця, де вона була", — йдеться в повідомленні.

На місце події патрульні викликали поліцію, яка і встановлюватиме всі обставини справи.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram