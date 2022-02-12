Миколаєвом курсуватиме “Трамвай закоханих”. Графік руху

У Миколаєві з 12-го до 14 лютого курсуватиме "Трамвай закоханих". Працівники комунального підприємства "Миколаївелектротранс" прикрасили вагон до Всесвітнього дня закоханих.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла речниця підприємства "Миколаївелектротранс" Катерина Висоцька.

"Прикрашений трамвай — один такий, з бортовим номером 1111. Він у нас тематичний, оскільки на ньому також є напис "Трамвайчик закоханих", — каже Катерина Висоцька.

Фото: КП "Миколаївелектротанс" “Трамвай закоханих”

12 лютого трамвай курсуватиме містом за маршрутом №6 "Промзона – Центральний ринок":

відправлення від Центрального ринку о 14:24, 16:12, 18:02, 20:11;

відправлення від Промзони о 15:23, 17:09, 19:08, 21:06.

13 лютого — за маршрутом №3 "Чорноморський суднобудівний завод – 10-та Воєнна":

відправлення від ЧСЗ: 7:38, 8:51, 10:03, 11:17, 12:34, 13:48, 15:02, 16:16, 17:35, 18:48, 19:59, 21:14;

відправлення від 10-ї Воєнної: 8:14, 9:27, 10:40, 11:53, 13:10, 14:24, 15:38, 16:54, 18:11, 19:24, 20:36.

14 лютого — за маршрутом №11 "Центральний ринок – 10-та Воєнна":

відправлення від Центрального ринку: 5:48, 7:16, 8:50, 10:18, 11:57;

відправлення від 10-ї Воєнної: 6:32, 8:02, 9:35, 11:07, 12:42.

За словами речниці підприємства, вперше "Трамвай закоханих" прикрасили у 2015 році.

"Зазвичай у трамваї організовуємо розважальну програму, яка збирає дуже багато людей. Але в часи карантинних обмежень такого масового святкування не робимо — пасажири можуть просто проїхати в цій святковій атмосфері", — розповідає речниця "Миколаївелектротрансу".

Катерина Висоцька розповіла, що декорації робили власноруч працівники підприємства: зробили ілюмінацію зі світлодіодної гірлянди та вирізали з паперу "сердечка", якими прикрасили вагон трамвая.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.