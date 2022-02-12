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На Вінниччині автівка збила 53-річну жінку. Вона померла у лікарні
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На Вінниччині автівка збила 53-річну жінку. Вона померла у лікарні

Ольга Федоренко
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На Вінниччині автівка збила 53-річну жінку. Вона померла у лікарні Аварія у селі Вербка: автомобіль збив пішохода. Фото: Нацполіція Вінниччини

Від травм, отриманих під час ДТП, в лікарні померла 53-річна жінка. Вона потрапила під колеса автівки. Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

Аварія сталася одинадцятого лютого у селі Вербка Чечельницької ТГ, що у Гайсинському районі. Жінка йшла по проїжджій частині дороги, коли на неї наїхав автомобіль. За кермом був 81-річний місцевий мешканець.

Травмовану госпіталізували, втім у лікарні, під час надання медичної допомоги, вона померла.

Правоохоронці кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Водієві загрожує до восьми років позбавлення волі.

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