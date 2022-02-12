У Мелітополі кондитерка робить цукерки із сиру

У місті Мелітополь, що в Запорізькій області, кондитерка Наталія Порез виготовляє цукерки із різних видів сиру.

Про це розповідає кореспондентка Суспільного Карина Галунова, яка спостерігала за приготуванням ласощів.

Наталія Порез почала займатися кондитерською справою півтора року тому. Вона побачила в інтернеті спосіб виготовлення сирних цукерок та вирішила взяти участь у розіграші відповідного курсу. Наталія перемогла та пройшла навчання.

Фото: Суспільне Запоріжжя Наталія Порез

"Мені здалося це дуже незвичним і цікавим. Я ніколи не пробувала такий смак, але мені дуже захотілося його відтворити. Зробити самостійно", — розповідає кондитерка.

Фото: Суспільне Запоріжжя Процес виготовлення цукерок

Для виготовлення цукерок жінка використовує різні сири: пармезан, камамбер, козячий, норвезький та з синьою пліснявою. Вона досі користується переважно тими рецептами, які опанувала на курсі, але вигадує й власні.

Фото: Суспільне Запоріжжя Інгредієнти для цукерок

"Ми ж в Мелітополі живемо, а тут вирощують багато черешні. Я хочу створити таку цукерку, щоб там була черешня. Щодо смаку, можливо це буде черешня з амаретто, пармезан і молочний чи білий шоколад", — каже Наталія.

Цього року, разом зі своїми виробами, Наталія Подрез брала участь в одному з фестивалів крафтових виробників у Запоріжжі. Каже: люди спочатку не вірили, що це сири, дивувались. Але реакція була, переважно, позитивна. Жінка розповідає: ще однією перевагою відпрацювання нових рецептів є час, спільно проведений із родиною. Зокрема, одну з домашніх партій сирних цукерок Наталія декорувала разом із дітьми.

Фото: Суспільне Запоріжжя Діти Наталії Порез

"Їм дуже подобається. Тому, що цукерку, коли її в шоколаді глазуруєш, потім її декоруєш іще. Можна і в вафельній крихті, можна і в горіхах, і шоколадом такі смужки робити. І дітям це подобається дуже", — ділиться кондитерка.

Вона підкреслює, що сирні цукерки потрібно зберігати винятково в холодильнику. А їх строк придатності складає максимум 2 місяці.

Фото: Суспільне Запоріжжя Сирні цукерки зберігаються в холодильнику

Наталія розповіла, що планує вивести своє крафтове виробництво на більш професійний рівень та вийти на великий ринок.

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